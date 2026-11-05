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    В Азербайджане могут снизить налоговую нагрузку на вторичный рынок жилья

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 12:23
    В Азербайджане могут снизить налоговую нагрузку на вторичный рынок жилья

    В Азербайджане предлагается сроком на три года изменить порядок расчета НДС при перепродаже квартир: налог будет начисляться с торговой надбавки, а не с полной стоимости жилья.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

    Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    Новый механизм предлагается применять к плательщикам НДС, занимающимся строительством зданий или являющимся другими участниками рынка жилья, при повторной продаже квартир, приобретенных у граждан в безналичной форме.

    В законопроекте отмечается, что одним из основных вопросов, поднимаемых налогоплательщиками в обращениях в налоговые органы, является высокая нагрузка по НДС при перепродаже таких квартир.

    В настоящее время подобные сделки оформляются не в форме комиссионной торговли, а как приобретение квартиры с ее последующей продажей. В результате НДС рассчитывается исходя из полной стоимости реализации. Таким образом, налогом облагается не только полученная продавцом торговая надбавка, но и общая стоимость квартиры.

    Как подчеркивается в документе, такой подход создает более высокую налоговую нагрузку по сравнению с комиссионной торговлей, имеющей аналогичную экономическую сущность.

    Действующий механизм также способствует росту цен на вторичном рынке жилья, снижает конкурентоспособность официальных каналов продаж и создает условия для увеличения неофициального оборота.

    Налог на добавленную стоимость (НДС) Рынок вторичного жилья Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Налоговый кодекс Азербайджана
    Vətəndaşlardan nağdsız alınan mənzillərin təkrar satışına ƏDV ticarət əlavəsindən hesablanacaq
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