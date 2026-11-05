В Азербайджане могут снизить налоговую нагрузку на вторичный рынок жилья

В Азербайджане предлагается сроком на три года изменить порядок расчета НДС при перепродаже квартир: налог будет начисляться с торговой надбавки, а не с полной стоимости жилья.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Новый механизм предлагается применять к плательщикам НДС, занимающимся строительством зданий или являющимся другими участниками рынка жилья, при повторной продаже квартир, приобретенных у граждан в безналичной форме.

В законопроекте отмечается, что одним из основных вопросов, поднимаемых налогоплательщиками в обращениях в налоговые органы, является высокая нагрузка по НДС при перепродаже таких квартир.

В настоящее время подобные сделки оформляются не в форме комиссионной торговли, а как приобретение квартиры с ее последующей продажей. В результате НДС рассчитывается исходя из полной стоимости реализации. Таким образом, налогом облагается не только полученная продавцом торговая надбавка, но и общая стоимость квартиры.

Как подчеркивается в документе, такой подход создает более высокую налоговую нагрузку по сравнению с комиссионной торговлей, имеющей аналогичную экономическую сущность.

Действующий механизм также способствует росту цен на вторичном рынке жилья, снижает конкурентоспособность официальных каналов продаж и создает условия для увеличения неофициального оборота.