В Азербайджане местные производители чипсов будут платить акцизный налог
Бизнес
- 05 ноября, 2026
- 12:12
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В Азербайджане чипсы будут считаться подакцизным товаром.
Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, включенным в бюджетный пакет на 2027 год.
Согласно документы, за каждый килограмм производства чипсов в Азербайджане будет взиматься акцизный налог в размере 1 маната.
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