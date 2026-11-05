В Азербайджане местные производители чипсов будут платить акцизный налог

В Азербайджане чипсы будут считаться подакцизным товаром.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, включенным в бюджетный пакет на 2027 год.

Согласно документы, за каждый килограмм производства чипсов в Азербайджане будет взиматься акцизный налог в размере 1 маната.