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    Azərbaycanda çips istehsalçıları aksiz vergisi ödəyəcək

    Biznes
    • 05 noyabr, 2026
    • 11:48
    Azərbaycanda çips istehsalçıları aksiz vergisi ödəyəcək

    Azərbaycanda çips aksizli mal hesab ediləcək, onun istehsalının hər kiloqramına görə 1 manat aksiz vergisi tətbiq ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd 2027-ci ilin büdcə zərfinə daxildir.

    Vergi ödənişləri Aksizli mallar Azərbaycanın Vergi Məcəlləsi
    В Азербайджане местные производители чипсов будут платить акцизный налог
    44 filmi
    44 filmi

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