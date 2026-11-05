Azərbaycanda çips istehsalçıları aksiz vergisi ödəyəcək
Biznes
- 05 noyabr, 2026
- 11:48
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Azərbaycanda çips aksizli mal hesab ediləcək, onun istehsalının hər kiloqramına görə 1 manat aksiz vergisi tətbiq ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Sənəd 2027-ci ilin büdcə zərfinə daxildir.
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