В Азербайджане введут акциз на производство подслащенных газированных напитков

В Азербайджане предлагают отнести подслащенные минеральные и газированные напитки к подакцизным товарам.

Как сообщает Report, акциз при их производстве составит 0,1 маната за литр.

Соответствующая норма предусмотрена законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Кроме того, законопроект предлагает на пять лет предоставить лицам, оказывающим косметологические услуги, право применять ставки упрощенного налога: 8% при наличном обороте и 6% при безналичном.

Для оказывающих аналогичные услуги плательщиков НДС предлагается не включать в облагаемый НДС оборот 50% выручки, полученной по безналичным расчетам через POS-терминалы.