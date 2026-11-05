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    В Азербайджане введут акциз на производство подслащенных газированных напитков

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 12:21
    В Азербайджане введут акциз на производство подслащенных газированных напитков

    В Азербайджане предлагают отнести подслащенные минеральные и газированные напитки к подакцизным товарам.

    Как сообщает Report, акциз при их производстве составит 0,1 маната за литр.

    Соответствующая норма предусмотрена законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

    Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    Кроме того, законопроект предлагает на пять лет предоставить лицам, оказывающим косметологические услуги, право применять ставки упрощенного налога: 8% при наличном обороте и 6% при безналичном.

    Для оказывающих аналогичные услуги плательщиков НДС предлагается не включать в облагаемый НДС оборот 50% выручки, полученной по безналичным расчетам через POS-терминалы.

    Налог на добавленную стоимость (НДС) Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус Налоговый кодекс
    Şirinləşdirilmiş mineral və qazlı içki istehsalı aksiz vergisinə cəlb olunacaq
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