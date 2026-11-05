В Азербайджане введут акциз на производство подслащенных газированных напитков
Бизнес
- 05 ноября, 2026
- 12:21
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В Азербайджане предлагают отнести подслащенные минеральные и газированные напитки к подакцизным товарам.
Как сообщает Report, акциз при их производстве составит 0,1 маната за литр.
Соответствующая норма предусмотрена законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.
Кроме того, законопроект предлагает на пять лет предоставить лицам, оказывающим косметологические услуги, право применять ставки упрощенного налога: 8% при наличном обороте и 6% при безналичном.
Для оказывающих аналогичные услуги плательщиков НДС предлагается не включать в облагаемый НДС оборот 50% выручки, полученной по безналичным расчетам через POS-терминалы.
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