Fransada haker hücumu nəticəsində 15 milyon insanın şəxsi məlumatları sızıb
- 27 fevral, 2026
- 17:23
Hakerlər fransız tibbi proqram təminatı istehsalçısı "Cegedim"in məlumat bazasını sındırıb. Bu, 15 milyon insanın, o cümlədən siyasi xadimlərin şəxsi məlumatlarının sızmasına səbəb olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "France 2" telekanalı məlumat yayıb.
Hücumçular həmçinin həkimlərin tibbi sənədlərdə qoyduğu "sərbəst inzibati şərhlərə" giriş əldə ediblər.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, belə qeydlər 169 min sənəddə mövcud olub və onlarda HİV-in olması, cinsi orientasiya, din, intihar meylləri barədə məlumatlar ola bilərdi.
Şirkət qeyd edib ki, onun proqram təminatından istifadə edən 3,8 min həkimdən təxminən 1,5 mini hakerlərin hərəkətlərindən zərər çəkib, səlahiyyətli orqanlara mümkün sızma barədə məlumat vermək üçün yanvarın əvvəlində onlarla əlaqə saxlanılıb. Əksər hallarda oğurlanan məlumatlar arasında xəstələrin adları, cinsi, yaşı, əlaqə məlumatları olub.
Məlumat bazasına icazəsiz giriş 2025-ci ilin sonunda aşkar edilib. Bu səbəbdən istintaq aparılır.