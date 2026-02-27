İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Fransada haker hücumu nəticəsində 15 milyon insanın şəxsi məlumatları sızıb

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 17:23
    Fransada haker hücumu nəticəsində 15 milyon insanın şəxsi məlumatları sızıb

    Hakerlər fransız tibbi proqram təminatı istehsalçısı "Cegedim"in məlumat bazasını sındırıb. Bu, 15 milyon insanın, o cümlədən siyasi xadimlərin şəxsi məlumatlarının sızmasına səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "France 2" telekanalı məlumat yayıb.

    Hücumçular həmçinin həkimlərin tibbi sənədlərdə qoyduğu "sərbəst inzibati şərhlərə" giriş əldə ediblər.

    Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, belə qeydlər 169 min sənəddə mövcud olub və onlarda HİV-in olması, cinsi orientasiya, din, intihar meylləri barədə məlumatlar ola bilərdi.

    Şirkət qeyd edib ki, onun proqram təminatından istifadə edən 3,8 min həkimdən təxminən 1,5 mini hakerlərin hərəkətlərindən zərər çəkib, səlahiyyətli orqanlara mümkün sızma barədə məlumat vermək üçün yanvarın əvvəlində onlarla əlaqə saxlanılıb. Əksər hallarda oğurlanan məlumatlar arasında xəstələrin adları, cinsi, yaşı, əlaqə məlumatları olub.

    Məlumat bazasına icazəsiz giriş 2025-ci ilin sonunda aşkar edilib. Bu səbəbdən istintaq aparılır.

    Haker hücumu Fransa
    Во Франции произошла утечка данных 15 млн человек из-за хакерской атаки

    Son xəbərlər

    18:43

    Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblər

    Fərdi
    18:38

    Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyir

    Xarici siyasət
    18:37

    Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıb

    Qarabağ
    18:26

    Bakı və Sumqayıtda ağacların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunub

    Ekologiya
    18:20

    Aİ "Drujba" boru kəmərinə ekspert missiyasının göndərilməsi üçün Ukrayna ilə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    18:08
    Foto

    Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    18:04
    Foto

    İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:02

    Pakistan XİN: Əfqanıstana qarşı addımlar özünümüdafiə çərçivəsində atılıb

    Digər ölkələr
    17:59

    Azərbaycanda Qafqaz Albaniyası turizm marşrutu hazırlanıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti