Во Франции произошла утечка данных 15 млн человек из-за хакерской атаки
- 27 февраля, 2026
- 16:55
Хакеры взломали базу данных французского производителя медицинского программного обеспечения (ПО) Cegedim. Это привело к утечке персональной информации 15 млн человек, в том числе политических деятелей .
Как передает Report, об этом сообщил телеканал France 2.
Злоумышленники также получили доступ к "свободным административным комментариям", которые оставляют врачи в медицинских досье.
По данным Минздрава, такие пометки были в 169 тыс. досье, в них могла содержаться информация о наличии ВИЧ, сексуальной ориентации, религии, суицидальных наклонностях.
Компания отметила, что из 3,8 тыс. врачей, использующих ее ПО, от действий хакеров пострадали около 1,5 тыс., с ними связались в начале января, чтобы сообщить компетентным органам о возможной утечке. В большинстве случаев среди похищенных данных имена пациентов, их пол, возраст, контактная информация.
Несанкционированный доступ к базе данных был выявлен в конце 2025 года. В связи с этим проводится расследование.