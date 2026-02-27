İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Parlament sığortaolunanların sığortaçıda uçotunun yalnız FİN kodla aparılmasını qəbul edib

    Milli Məclis
    • 27 fevral, 2026
    • 11:47
    Milli Məclis sığortaolunanların sığortaçıda uçotunun yalnız fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN) ilə aparılmasını qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Əmək Məcəlləsinə, "Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında" və "Əmək pensiyaları haqqında" qanunlara təklif edilən dəyişikliklər parlamentin bugünkü iclasında müzakirə olunub.

    Məlumat verilib ki, hazırda sığortaedənlər muzdlu işlə əlaqədar vahid rüblük bəyannamə təqdim edərkən sosial sığorta nömrəsi (SSN) və FİN məlumatların hər ikisini daxil etməklə əlavə iş yükü yaradır və sistemdə məlumat bazasının yüklənməsinə səbəb olur.

    Bu səbəbdən sığortaolunanların sığortaçıda uçotunun yalnız FİN ilə aparılması təklif edilir. Bununla sosial sığorta sistemində məlumatların idarə olunmasında vahidliyi və uyğunluğu təmin ediləcək, eləcə də qurumlar arasında məlumat mübadiləsi asanlaşdırılaraq e-sistemlərin inteqrasiyası sürətlənəcək.

    Beləliklə, layihənin qəbulu ilə sosial sığorta sisteminin fəaliyyətində müasir yanaşmaların tətbiqi və səmərəliliyin artırılmasına imkan verəcək. Eyni zamanda, sığortaedənlər tərəfindən işə qəbul edilərkən sosial sığorta nömrəsi olan sığortaolunanlardan SSN-in tələb edilməsinə və ya başqa üsulla sosial sığorta nömrəsinin öyrənilməsinə ehtiyac qalmayacaq.

    Qeyd edək ki, əksər dövlət orqanlarının müvafiq sahələrində məlumatların uçotu da FİN üzərindən aparılır.

    Müzakirələrin sonunda qanun layihəsi səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

