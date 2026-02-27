Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    ММ утвердил поправки о ведении учета застрахованных лиц у страховщика исключительно по FIN-коду

    Милли Меджлис
    • 27 февраля, 2026
    • 12:13
    Милли Меджлис утвердил в третьем окончательном чтении поправки о ведении учета застрахованных лиц у страховщика исключительно по индивидуальному идентификационному номеру (FIN).

    Как сообщает Report, депутаты проголосовали за соответствующие поправки в Трудовой кодекс, законы "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях" на сегодняшнем заседании парламента.

    Согласно действующему законодательству, страховщики при подаче единой квартальной отчетности обязаны указывать как номер социального страхования (SSN), так и FIN-код, что создает дополнительную административную нагрузку и перегружает информационные системы.

    В связи с этим предлагается вести учет застрахованных лиц только по FIN-коду. Это позволит обеспечить единообразие и согласованность данных в системе социального страхования, упростить обмен информацией между государственными органами и ускорить интеграцию электронных систем.

    После принятия поправок работодателям больше не потребуется запрашивать у работников номер социального страхования при приеме на работу или выяснять его иными способами.

    Лента новостей