İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Nazir müavini: "Azərbaycan biometrik rəqəmsal imza tətbiq edən azsaylı ölkələrdən biridir"

    İKT
    • 20 fevral, 2026
    • 12:24
    Nazir müavini: Azərbaycan biometrik rəqəmsal imza tətbiq edən azsaylı ölkələrdən biridir

    Azərbaycan biometrik rəqəmsal imzanı vətəndaşların və biznesin xidmətinə təqdim edən 30 dövlətdən biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Elmin Məmmədov "Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu"nda deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda bir çox əməliyyatlar, o cümlədən bank hesablarının açılması, əmək müqavilələrinin imzalanması "SİMA" rəqəmsal imza üzərindən həyata keçirilir: "Məlumat üçün bir məqamı da deyə bilərəm ki, hazırda dünyada cəmi 30-a yaxın ölkə var ki, biometrik rəqəmsal imzanı vətəndaşların və biznesin xidmətinə təqdim edib. Bu gün həm də 270-dən çox dövlət və özəl qurumu mərkəzi infrastruktur olan "Hökumət Buludu"nda öz informasiya ehtiyatlarını yerləşdirib. Bu həm təhlükəsizliyin təmini baxımından, həm də resurslara, dövlət resurslarına inzibati xərclərin qarşısını almağa kifayət qədər faydası olan bir yanaşmadır".

    E.Məmmədov bildirib ki, hazırda dövlət tərəfindən innovasiya ekosistemi ilə bağlı tətbiq edilən güzəştlərdən yararlanan şirkətlərin dövriyyəsi 1 milyard manatı ötüb: "İnnovasiya ekosistemi ilə bağlı 2022-ci ilin sonlarından artıq bu sahədə dövlət tərəfindən güzəştlər müəyyənləşib. Azərbaycanın demək olar ki, hər bir guşəsində əyləşməklə bu güzəştlərdən istifadə etmək imkanı təsbit olunub. Bu imkanlar hesabına Azərbaycanda bilavasitə İT sahəsi ilə məşğul olan 165 şirkət rezident kimi qeydiyyata alınıb. Onların illik dövriyyəsi isə 1 milyard manatı keçib".

    Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu Elmin Məmmədov biometrik rəqəmsal imza
    Замминистра: Азербайджан - одна из немногих стран, применяющих биометрическую цифровую подпись

    Son xəbərlər

    13:31

    Azərbaycanda hakimlərin ingilis dili bilgilərinin artırılması üçün xərclənən vəsait məlum olub

    Daxili siyasət
    13:24

    Elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı və satışı ilə bağlı cərimələr ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:21

    AFFA Hakimlər Komitəsinin yeni üzvü: "Çalışacağam bilik və təcrübəm yararlı olsun"

    Fərdi
    13:14
    Foto

    Ramin Məmmədov Səudiyyə Ərəbistanının səfiri ilə dini əməkdaşlığı müzakirə edib

    Din
    13:12
    Foto

    Ağdamda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qurban Göyüşov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:12

    IMF 2026-cı ildən Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun artım tempinin sabitləşəcəyini gözləyir

    Maliyyə
    13:07

    Rəsmi Bakı diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:05

    "Fitch Solutions" Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    13:02

    Fransa Prezidenti mayda Ermənistana səfər edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti