    Замминистра: Азербайджан - одна из немногих стран, применяющих биометрическую цифровую подпись

    • 20 февраля, 2026
    • 13:06
    

    Азербайджан входит в число 30 стран мира, предоставляющих гражданам и бизнесу услуги биометрической цифровой подписи.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Эльмин Мамедов на II Форуме судей Азербайджана.

    По его словам, в настоящее время многие операции, в том числе открытие банковских счетов, подписание трудовых договоров осуществляются посредством цифровой подписи SIMA.

    "Для информации могу также отметить один момент: в настоящее время в мире всего около 30 стран предоставляют гражданам и бизнесу услуги биометрической цифровой подписи. Сегодня также более 270 государственных и частных организаций разместили свои информационные ресурсы в "Правительственном облаке", являющемся центральной инфраструктурой. Это подход, который достаточно полезен как с точки зрения обеспечения безопасности, так и для предотвращения административных расходов на ресурсы, государственные ресурсы", - добавил он.

    Мамедов сообщил, что в настоящее время оборот компаний, пользующихся льготами, применяемыми государством в связи с инновационной экосистемой, превысил 1 миллиард манатов: "В связи с инновационной экосистемой с конца 2022 года государством уже определены льготы в этой сфере. Возможность использования этих льгот закреплена практически в каждом уголке Азербайджана. Благодаря этим возможностям в Азербайджане 165 компаний, непосредственно занимающихся сферой ИТ, зарегистрированы в качестве резидентов. Их годовой оборот превысил 1 миллиард манатов".

