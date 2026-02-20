İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    İdman
    • 20 fevral, 2026
    • 01:58
    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Samsunspor" Şimali Makedoniyada "Şkendiya"nın qonağı olub.

    "Yagelloniya" evdə "Fiorentina" ilə görüşüb. İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu isə Bosniya və Herseqovinada "Zriniski" ilə qarşılaşıb.

    UEFA Konfrans Liqası

    Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

    "KuPS" (Finlandiya) – "Lex" (Polşa) – 0:2

    "Noa" (Ermənistan) – AZ (Niderland) – 1:0

    "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) – 1:1

    "Siqma" (Çexiya) – "Lozanna" (İsveçrə) – 1:1

    "Yagelloniya" (Polşa) – "Fiorentina" (İtaliya) – 0:3

    "Şkendiya" (Şimali Makedoniya)– "Samsunspor" (Türkiyə) – 0:1

    "Drita" (Kosovo) – "Sele" (Sloveniya) – 2:3

    "Omoniya" (Kipr) – "Riyeka" (Xorvatiya) – 0:1

    Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları bir həftə sonra keçiriləcək.

    uefa konfrans liqası
    Состоялись первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА

    Son xəbərlər

    02:50

    Argentinada əmək islahatına qarşı genişmiqyaslı aksiya keçirilir

    Digər ölkələr
    02:34

    Serbiyada nüvə elektrik stansiyasının tikintisinə ilkin hazırlıq 4 il vaxt alacaq

    Energetika
    02:20

    Netanyahu: İran hücum etsə, təsəvvür edə bilməyəcəyi cavabla üzləşəcək

    Digər ölkələr
    02:13

    İranda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölən və yaralı var

    Region
    01:59

    UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə start verilib

    İdman
    01:58

    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    İdman
    01:50

    Tramp İrana 15 gün vaxt verib

    Digər ölkələr
    01:39

    Tokayev Tramp adına mükafat təsis etməyi təklif edib

    Region
    01:37

    Türkiyə Qəzzaya ən azı 20 min konteyner ev göndərmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti