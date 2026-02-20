UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib
- 20 fevral, 2026
- 01:58
UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına start verilib.
"Report" xəbər verir ki, "Samsunspor" Şimali Makedoniyada "Şkendiya"nın qonağı olub.
"Yagelloniya" evdə "Fiorentina" ilə görüşüb. İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu isə Bosniya və Herseqovinada "Zriniski" ilə qarşılaşıb.
UEFA Konfrans Liqası
Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
"KuPS" (Finlandiya) – "Lex" (Polşa) – 0:2
"Noa" (Ermənistan) – AZ (Niderland) – 1:0
"Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) – 1:1
"Siqma" (Çexiya) – "Lozanna" (İsveçrə) – 1:1
"Yagelloniya" (Polşa) – "Fiorentina" (İtaliya) – 0:3
"Şkendiya" (Şimali Makedoniya)– "Samsunspor" (Türkiyə) – 0:1
"Drita" (Kosovo) – "Sele" (Sloveniya) – 2:3
"Omoniya" (Kipr) – "Riyeka" (Xorvatiya) – 0:1
Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları bir həftə sonra keçiriləcək.