    Состоялись первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА

    Спорт
    • 20 февраля, 2026
    • 02:14
    Стартовали первые встречи плей-офф Лиги конференций УЕФА.

    Как сообщает Report, "Самсунспор" в Северной Македонии сыграл в гостях против "Шкендии".

    "Ягеллония" на своем поле встретилась с "Фиорентиной". Английский клуб "Кристал Пэлас" провел выездной матч в Боснии и Герцеговине против 2Зриньски".

    Лига конференций УЕФА

    Плей-офф, первые матчи

    "КуПС" (Финляндия) - "Лех" (Польша) - 0:2

    "Ноа" (Армения) - АЗ (Нидерланды) - 1:0

    "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Кристал Пэлас" (Англия) - 1:1

    "Сигма" (Чехия) - "Лозанна" (Швейцария) - 1:1

    "Ягеллония" (Польша) - "Фиорентина" (Италия) - 0:3

    "Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция) - 0:1

    "Дрита" (Косово) - "Целе" (Словения) - 2:3

    "Омония" (Кипр) - "Риека" (Хорватия) - 0:1

    Отметим, что ответные матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА состоятся через неделю.

