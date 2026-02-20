Состоялись первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА
- 20 февраля, 2026
- 02:14
Стартовали первые встречи плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Report, "Самсунспор" в Северной Македонии сыграл в гостях против "Шкендии".
"Ягеллония" на своем поле встретилась с "Фиорентиной". Английский клуб "Кристал Пэлас" провел выездной матч в Боснии и Герцеговине против 2Зриньски".
Лига конференций УЕФА
Плей-офф, первые матчи
"КуПС" (Финляндия) - "Лех" (Польша) - 0:2
"Ноа" (Армения) - АЗ (Нидерланды) - 1:0
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Кристал Пэлас" (Англия) - 1:1
"Сигма" (Чехия) - "Лозанна" (Швейцария) - 1:1
"Ягеллония" (Польша) - "Фиорентина" (Италия) - 0:3
"Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция) - 0:1
"Дрита" (Косово) - "Целе" (Словения) - 2:3
"Омония" (Кипр) - "Риека" (Хорватия) - 0:1
Отметим, что ответные матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА состоятся через неделю.