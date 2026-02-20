Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об участии в заседании Совета мира

    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 12:29
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об участии в заседании Совета мира

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик об участии в первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

    Report представляет данную публикацию:

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Первое заседание Совета мира Совет мира Вашингтон
    İlham Əliyevin sosial media hesablarında Sülh Şurasının ilk iclasında iştirakı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:23

    У берегов японского Тоба грузовое судно столкнулось с рыболовным катером, есть погибшие

    Другие страны
    13:23
    Фото

    В Киеве и Ирпени сооружены укрытия для азербайджанских памятников на фоне авиаугроз

    Другие страны
    13:14

    Греческая Libero Hellenic Register получило право работать с судами под флагом Азербайджана

    Инфраструктура
    13:14
    Фото

    В город Ходжавенд и село Ходжавенд отправилась первая группа переселенцев

    Внутренняя политика
    13:06

    Замминистра: Азербайджан - одна из немногих стран, применяющих биометрическую цифровую подпись

    ИКТ
    13:06

    SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей

    Энергетика
    13:06

    Число погибших при пожаре в храме в Японии возросло до пяти человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:00

    Аэропорт Вены приостановил работу из-за снегопада

    Другие страны
    12:55

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 18° тепла

    Экология
    Лента новостей