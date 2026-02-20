На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об участии в заседании Совета мира
Внешняя политика
- 20 февраля, 2026
- 12:29
На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик об участии в первом заседании Совета мира в Вашингтоне.
Report представляет данную публикацию:
Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında (19.02.2026) pic.twitter.com/lsld42GvRL— İlham Əliyev (@azpresident) February 20, 2026
