    İlham Əliyevin sosial media hesablarında Sülh Şurasının ilk iclasında iştirakı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 12:17
    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqton şəhərində keçirilən Sülh Şurasının ilk iclasında iştirakı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev Sülh Şurasının ilk iclası paylaşım
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об участии в заседании Совета мира

