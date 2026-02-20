İlham Əliyevin sosial media hesablarında Sülh Şurasının ilk iclasında iştirakı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
Xarici siyasət
- 20 fevral, 2026
- 12:17
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqton şəhərində keçirilən Sülh Şurasının ilk iclasında iştirakı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında (19.02.2026) pic.twitter.com/lsld42GvRL— İlham Əliyev (@azpresident) February 20, 2026
