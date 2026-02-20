Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 12:41
    В Азербайджане гражданские и административные дела будут полностью переведены в электронный формат.

    Как сообщает Report, об этом заявил член Судебно-правового совета Сянан Гаджиев на II Форуме судей Азербайджана.

    По его словам, в этой связи подготовлен проект, который в настоящее время находится на стадии согласования с соответствующими органами.

    Гаджиев также отметил, что в процессе цифровизации существует множество конституционных требований: "Сегодня самый сложный этап связан с переходом к полной электронизации административных и гражданских дел".

    Он также отметил, что в рамках системы электронного судопроизводства предусматривается полный отказ от бумажной системы:

    "Полный переход на электронный формат обещает перспективы в будущем. Это, в первую очередь, позволит проводить судебные заседания в онлайн-формате, что избавит граждан от необходимости приезжать в суд из различных регионов. Это также будет способствовать снижению рабочей нагрузки судей. Кроме того, формирование данных при переходе на полностью электронную базу создаст условия для применения искусственного интеллекта".

    судопроизводство электронный документооборот Сянан Гаджиев Судебно-правовой совет II Форум судей Азербайджана
    Azərbaycanda mülki və inzibati işlər tam elektronlaşdırılacaq
