В Азербайджане гражданские и административные дела будут полностью переведены в электронный формат.

Как сообщает Report, об этом заявил член Судебно-правового совета Сянан Гаджиев на II Форуме судей Азербайджана.

По его словам, в этой связи подготовлен проект, который в настоящее время находится на стадии согласования с соответствующими органами.

Гаджиев также отметил, что в процессе цифровизации существует множество конституционных требований: "Сегодня самый сложный этап связан с переходом к полной электронизации административных и гражданских дел".

Он также отметил, что в рамках системы электронного судопроизводства предусматривается полный отказ от бумажной системы:

"Полный переход на электронный формат обещает перспективы в будущем. Это, в первую очередь, позволит проводить судебные заседания в онлайн-формате, что избавит граждан от необходимости приезжать в суд из различных регионов. Это также будет способствовать снижению рабочей нагрузки судей. Кроме того, формирование данных при переходе на полностью электронную базу создаст условия для применения искусственного интеллекта".