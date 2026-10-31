Вусал Гасымлы: Общая стоимость стартап-экосистемы Азербайджана приближается к $600 млн

Общая стоимость стартап-экосистемы Азербайджана приближается к $600 млн.

Как сообщает Report об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вусал Гасымлы на итоговом мероприятии инновационной программы Startup School 4: Five Continents – 500 Startups, проведенной порталом Enterprise Azerbaijan.

По его словам, экосистема состоит из 161 стартапа:

"За последний год стартап-экосистема Азербайджана выросла более чем на 7%, при этом занимает 81-е место в мировом рейтинге. Это свидетельствует о том, что мы обладаем потенциалом для более быстрого развития".