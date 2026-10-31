Вусал Гасымлы: Общая стоимость стартап-экосистемы Азербайджана приближается к $600 млн
ИКТ
- 31 октября, 2026
- 15:41
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Общая стоимость стартап-экосистемы Азербайджана приближается к $600 млн.
Как сообщает Report об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вусал Гасымлы на итоговом мероприятии инновационной программы Startup School 4: Five Continents – 500 Startups, проведенной порталом Enterprise Azerbaijan.
По его словам, экосистема состоит из 161 стартапа:
"За последний год стартап-экосистема Азербайджана выросла более чем на 7%, при этом занимает 81-е место в мировом рейтинге. Это свидетельствует о том, что мы обладаем потенциалом для более быстрого развития".
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