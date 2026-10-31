Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Вусал Гасымлы: Общая стоимость стартап-экосистемы Азербайджана приближается к $600 млн

    ИКТ
    • 31 октября, 2026
    • 15:41
    Вусал Гасымлы: Общая стоимость стартап-экосистемы Азербайджана приближается к $600 млн

    Общая стоимость стартап-экосистемы Азербайджана приближается к $600 млн.

    Как сообщает Report об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вусал Гасымлы на итоговом мероприятии инновационной программы Startup School 4: Five Continents – 500 Startups, проведенной порталом Enterprise Azerbaijan.

    По его словам, экосистема состоит из 161 стартапа:

    "За последний год стартап-экосистема Азербайджана выросла более чем на 7%, при этом занимает 81-е место в мировом рейтинге. Это свидетельствует о том, что мы обладаем потенциалом для более быстрого развития".

    Вусал Гасымлы Стартап-экосистема
    Azərbaycanın startap ekosisteminin ümumi dəyəri açıqlanıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    16:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    15:58
    Сирия может присоединиться к Мекканскому оборонному альянсу
    Другие страны
    15:41
    Вусал Гасымлы: Общая стоимость стартап-экосистемы Азербайджана приближается к $600 млн
    ИКТ
    15:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    15:39
    Азер Байрамов: Стартапы влияют на экономический рост и трансформацию
    ИКТ
    15:31
    Пользователей Apple в Азербайджане предупредили об угрозах взлома и призвали обновить ПО
    ИКТ
    15:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    15:18
    Давид Гордо: Футболисты будут всю жизнь помнить завоеванный в Баку титул
    Футбол
    15:13
    Арсен Венгер: Новый формат U-15 в Баку сразу покорил болельщиков
    Футбол
    Лента новостей