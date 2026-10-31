Пользователей Apple в Азербайджане предупредили об угрозах взлома и призвали обновить ПО

В Азербайджане зафиксированы массовые попытки взлома устройств Apple через уязвимости в операционных системах iOS, iPadOS и macOS.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное агентство по кибербезопасности (MKA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

По данным ведомства, злоумышленники совершают звонки с иностранных номеров и рассылают вредоносные файлы через мессенджеры WhatsApp и Telegram. При открытии таких файлов на устройствах с устаревшими версиями ПО киберпреступники получают полный доступ к гаджетам и конфиденциальным данным пользователей.

В MKA настоятельно рекомендуют владельцам iPhone, iPad и Mac включить автоматическое обновление и незамедлительно установить последние версии операционных систем, а также категорически избегать открытия файлов из неизвестных и сомнительных источников.