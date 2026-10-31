Азер Байрамов: Стартапы влияют на экономический рост и трансформацию

Стартапы не только создают инновации, но и выступают двигателем экономического роста и трансформации.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Азер Байрамов на мероприятии инновационной программы Startup School 4: Five Continents – 500 Startups, организованной порталом Enterprise Azerbaijan.

По его словам, стартапы способствуют созданию новых предприятий, развитию конкурентоспособных товаров и услуг, а также формированию добавленной стоимости за счет инновационных подходов.

"Азербайджан уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для развития стартапов путем улучшения инвестиционного климата и формирования конкурентоспособной экосистемы", - отметил замминистра.

Азер Байрамов также отметил, что открытие завтра инновационного кампуса STEAM наглядно демонстрирует внимание страны к технологическому развитию.

"Этот кампус объединяет науку, образование и предпринимательство в одном пространстве, создавая новую инновационную среду для молодых талантов и стартапов. Сегодня мы наблюдаем глубокие преобразования в различных сферах. Передовые технологии, такие как искусственный интеллект, облачные технологии и дата-аналитика, коренным образом меняют деловую среду и процессы создания стоимости", - сказал он.