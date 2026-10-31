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    Азер Байрамов: Стартапы влияют на экономический рост и трансформацию

    ИКТ
    • 31 октября, 2026
    • 15:39
    Азер Байрамов: Стартапы влияют на экономический рост и трансформацию

    Стартапы не только создают инновации, но и выступают двигателем экономического роста и трансформации.

    Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Азер Байрамов на мероприятии инновационной программы Startup School 4: Five Continents – 500 Startups, организованной порталом Enterprise Azerbaijan.

    По его словам, стартапы способствуют созданию новых предприятий, развитию конкурентоспособных товаров и услуг, а также формированию добавленной стоимости за счет инновационных подходов.

    "Азербайджан уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для развития стартапов путем улучшения инвестиционного климата и формирования конкурентоспособной экосистемы", - отметил замминистра.

    Азер Байрамов также отметил, что открытие завтра инновационного кампуса STEAM наглядно демонстрирует внимание страны к технологическому развитию.

    "Этот кампус объединяет науку, образование и предпринимательство в одном пространстве, создавая новую инновационную среду для молодых талантов и стартапов. Сегодня мы наблюдаем глубокие преобразования в различных сферах. Передовые технологии, такие как искусственный интеллект, облачные технологии и дата-аналитика, коренным образом меняют деловую среду и процессы создания стоимости", - сказал он.

    Азер Байрамов Стартапы
    Nazir müavini: "Startaplar iqtisadi artımın və transformasiyanın əsas hərəkətverici qüvvəsidir"
    44 filmi
    44 filmi

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