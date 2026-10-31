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    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли (январь-сентябрь, 2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 15:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли (январь-сентябрь, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Операционная прибыль

    банков (млн манатов)

    Годовая динамика

    операционной прибыли банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    542,573

    32,7%

    2

    Kapital Bank

    533,202

    42,1%

    3

    PASHA Bank

    194,280

    2,3%

    4

    Bank Respublika

    67,169

    14,6%

    5

    Access Bank

    63,576

    15,3%

    6

    Unibank

    58,704

    25,1%

    7

    Ziraat Bank Azerbaijan

    36,720

    25,6%

    8

    Bank of Baku

    36,327

    18,4%

    9

    Xalq Bank

    33,255

    -44,7%

    10

    Yelo Bank

    32,581

    7,2%

    11

    Rabitabank

    24,975

    21,2%

    12

    Azer-Turk Bank

    24,320

    38,2%

    13

    Turan Bank

    21,907

    2,3%

    14

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    18,738

    29,5%

    15

    Express Bank

    18,536

    21,0%

    16

    Premium Bank

    14,196

    45,0%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    7,205

    -27,2%

    18

    Azerbaijan Industry Bank

    6,797

    -3,1%

    19

    Bank Eurasia

    4,728

    -11,8%

    20

    AFB Bank

    3,281

    213,1%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    2,443

    -22,9%
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
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