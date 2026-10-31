Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
- 31 oktyabr, 2026
- 15:40
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın əməliyyat mənfəəti
(milyon manatla)
|
Bankın əməliyyat mənfəətinin
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
542,573
|
32,7%
|
2
|
Kapital Bank
|
533,202
|
42,1%
|
3
|
PASHA Bank
|
194,280
|
2,3%
|
4
|
Bank Respublika
|
67,169
|
14,6%
|
5
|
Access Bank
|
63,576
|
15,3%
|
6
|
Unibank
|
58,704
|
25,1%
|
7
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
36,720
|
25,6%
|
8
|
Bank of Baku
|
36,327
|
18,4%
|
9
|
Xalq Bank
|
33,255
|
-44,7%
|
10
|
Yelo Bank
|
32,581
|
7,2%
|
11
|
Rabitabank
|
24,975
|
21,2%
|
12
|
Azer-Turk Bank
|
24,320
|
38,2%
|
13
|
Turan Bank
|
21,907
|
2,3%
|
14
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
18,738
|
29,5%
|
15
|
Express Bank
|
18,536
|
21,0%
|
16
|
Premium Bank
|
14,196
|
45,0%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
7,205
|
-27,2%
|
18
|
Azerbaijan Industry Bank
|
6,797
|
-3,1%
|
19
|
Bank Eurasia
|
4,728
|
-11,8%
|
20
|
AFB Bank
|
3,281
|
213,1%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
2,443
|
-22,9%