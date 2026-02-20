Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Венесэуле приняли закон об амнистии

    • 20 февраля, 2026
    • 12:43
    В Венесэуле приняли закон об амнистии

    Депутаты Национального собрания Венесуэлы единогласно одобрили закон об амнистии тех, кто отбывал длительные сроки заключения в период политических кризисов с 2002 по 2025 годы.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

    Амнистия не затронет тех, кто отбывает наказание по статьям о вооруженных нападениях, о покушении на суверенитет страны и ее территориальную целостность.

    Для исполнения принятого закона учреждена парламентская комиссия, которая разработает и применит необходимые механизмы.

    По данным НПО страны, с января, когда США провели операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти, были освобождены более 400 из 650 заключенных, которым вменяют политические статьи.

