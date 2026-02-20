Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении

    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 16:50
    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Словения Наташе Пирц-Мусар по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемая госпожа Президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Словения.

    Связывающие наши страны и народы отношения дружбы и сотрудничества важны для нас. Отрадно, что за прошедшие тридцать лет наши двусторонние отношения укрепились, вызывающее взаимный интерес взаимовыгодное сотрудничество в различных областях неуклонно развивалось.

    Верю, что, используя имеющиеся возможности на благо наших народов, мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-словенских дружеских отношений и партнерства как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

    Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Словении – постоянного благополучия и процветания".

    Azərbaycan və Sloveniya prezidentləri arasında məktub mübadiləsi olub
    Presidents of Azerbaijan and Slovenia exchange congratulatory letters
