Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении
- 20 февраля, 2026
- 16:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Словения Наташе Пирц-Мусар по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Словения.
Связывающие наши страны и народы отношения дружбы и сотрудничества важны для нас. Отрадно, что за прошедшие тридцать лет наши двусторонние отношения укрепились, вызывающее взаимный интерес взаимовыгодное сотрудничество в различных областях неуклонно развивалось.
Верю, что, используя имеющиеся возможности на благо наших народов, мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-словенских дружеских отношений и партнерства как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Словении – постоянного благополучия и процветания".