В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%
ИКТ
- 20 февраля, 2026
- 17:55
В Азербайджане в январе 2026 года в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) произведена продукция на сумму 204,2 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В январе 2026 года доля сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 2,2%.
За отчетный период в Азербайджане произведен ВВП на сумму 9,1 млрд манатов, что на 1,7% больше в годовом сравнении.
Последние новости
18:01
В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топливаЭнергетика
17:59
В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентстваБизнес
17:57
В Азербайджане созданы новые бюджетные организацииФинансы
17:55
В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%ИКТ
17:50
В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
17:48
Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГЭнергетика
17:45
Писториус: Германия продолжит помогать Украине и усиливать собственную обороноспособностьДругие страны
17:45
Президенты Азербайджана и Словении обменялись письмами - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:37