В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%

В Азербайджане в январе 2026 года в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) произведена продукция на сумму 204,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В январе 2026 года доля сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 2,2%.

За отчетный период в Азербайджане произведен ВВП на сумму 9,1 млрд манатов, что на 1,7% больше в годовом сравнении.