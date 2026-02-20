Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%

    ИКТ
    • 20 февраля, 2026
    • 17:55
    В Азербайджане в январе 2026 года в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) произведена продукция на сумму 204,2 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    В январе 2026 года доля сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 2,2%.

    За отчетный период в Азербайджане произведен ВВП на сумму 9,1 млрд манатов, что на 1,7% больше в годовом сравнении.

    производство в секторе ИКТ Азербайджан Госкомстат
    Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı 10 % artıb
