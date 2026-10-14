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    Тофиг Мусаев: Азербайджан высоко оценивает сотрудничество с МАГАТЭ - Обновлено

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 21:18
    Тофиг Мусаев: Азербайджан высоко оценивает сотрудничество с МАГАТЭ - Обновлено

    Азербайджан высоко оценивает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев.

    Дипломат напомнил, что, несмотря на прошедшие 30 лет, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) так и не вступил в силу.

    "До его вступления в силу должны сохраняться действующие мораториумы, а целостность режима верификации договора должна быть обеспечена".

    Назвав уничтожение всех заявленных запасов химического оружия государствами - участниками Конвенции о химическом оружии историческим этапом, Т. Мусаев подчеркнул, что стоящая теперь задача заключается в предотвращении повторного появления химического оружия и обеспечении того, чтобы химия продолжала служить мирным целям: "Для Азербайджана, обладающего развитым нефтехимическим сектором, безопасное и мирное применение химических технологий также имеет практическое национальное значение".

    В заключение было отмечено, что Азербайджан привержен полному выполнению своих обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения: "Мы вновь подтверждаем свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), являющемуся краеугольным камнем глобального режима нераспространения ядерного оружия и важной основой для ядерного разоружения, а также использования ядерной энергии в мирных целях".

    Число погибших и пострадавших от мин в Азербайджане за последние три десятилетия превысило 3 500 человек. С 2020 года в результате минных инцидентов погибли или получили ранения более 400 граждан страны, включая женщин и детей.

    Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофик Мусаев.

    Он подчеркнул необходимость устойчивой международной поддержки усилий по разминированию и оказанию помощи пострадавшим, а также укрепления национального потенциала в сфере противоминной деятельности.

    Тофиг Мусаев Организация Объединённых Наций (ООН) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Противоминная деятельность ДНЯО Оружие массового поражения
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