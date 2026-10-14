Тофиг Мусаев: Азербайджан высоко оценивает сотрудничество с МАГАТЭ - Обновлено

Азербайджан высоко оценивает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев.

Дипломат напомнил, что, несмотря на прошедшие 30 лет, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) так и не вступил в силу.

"До его вступления в силу должны сохраняться действующие мораториумы, а целостность режима верификации договора должна быть обеспечена".

Назвав уничтожение всех заявленных запасов химического оружия государствами - участниками Конвенции о химическом оружии историческим этапом, Т. Мусаев подчеркнул, что стоящая теперь задача заключается в предотвращении повторного появления химического оружия и обеспечении того, чтобы химия продолжала служить мирным целям: "Для Азербайджана, обладающего развитым нефтехимическим сектором, безопасное и мирное применение химических технологий также имеет практическое национальное значение".

В заключение было отмечено, что Азербайджан привержен полному выполнению своих обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения: "Мы вновь подтверждаем свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), являющемуся краеугольным камнем глобального режима нераспространения ядерного оружия и важной основой для ядерного разоружения, а также использования ядерной энергии в мирных целях".

20:55

Число погибших и пострадавших от мин в Азербайджане за последние три десятилетия превысило 3 500 человек. С 2020 года в результате минных инцидентов погибли или получили ранения более 400 граждан страны, включая женщин и детей.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофик Мусаев.

Он подчеркнул необходимость устойчивой международной поддержки усилий по разминированию и оказанию помощи пострадавшим, а также укрепления национального потенциала в сфере противоминной деятельности.