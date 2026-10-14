Tofiq Musayev: Azərbaycan AEBA ilə əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir - yenilənib
- 14 oktyabr, 2026
- 20:55
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Azərbaycan Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) ilə əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı (BMT) daimi nümayəndəsi, səfir Tofiq Musayev bildirib.
T. Musayev çıxışında Hərtərəfli Nüvə Sınaqlarının Qadağan olunması Müqaviləsinin (CTBT) 30 il keçməsinə baxmayaraq, qüvvəyə minmədiyini xatırladıb: "O, qüvvəyə minənədək mövcud moratoriumlar qorunub saxlanılmalı və müqavilənin yoxlama rejiminin bütövlüyü təmin edilməlidir".
Kimyəvi Silahlar Konvensiyasının iştirakçı dövlətləri tərəfindən bəyan edilmiş bütün kimyəvi silah ehtiyatlarının məhv edilməsini tarixi bir mərhələ adlandıran T. Musayev indi qarşıda duran vəzifənin kimyəvi silahların yenidən ortaya çıxmasının qarşısını almaq və kimyanın sülh məqsədlərinə xidmət etməyə davam etməsini təmin etmək olduğunu vurğulayıb: "İnkişaf etmiş neft-kimya sektoruna malik olan Azərbaycan üçün kimyəvi texnologiyaların təhlükəsiz və dinc məqsədlərlə tətbiqi də praktiki milli əhəmiyyət kəsb edir".
Sonda bildirilib ki, Azərbaycan silahlara nəzarət, yayılmama və tərk-silahla bağlı öhdəliklərinin tam yerinə yetirilməsinə sadiqdir: "Biz həmçinin qlobal nüvə silahlarının yayılmaması rejiminin təməl daşı və nüvə tərksilahı, habelə nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə üçün mühüm çərçivə olan Nüvə Silahının Yayılmaması haqqında Müqaviləyə (NPT) sadiqliyimizi bir daha təsdiqləyirik".
2020-ci ildən bəri qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla, 400-dən çox Azərbaycan vətəndaşı mina hadisələrində həlak olub və ya yaralanıb, son üç onillik ərzində isə qurbanların ümumi sayı 3500-ü ötüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı (BMT) daimi nümayəndəsi, səfir Tofiq Musayev bildirib.
"Bu rəqəmlər minatəmizləmə və qurbanlarayardım üçün davamlı beynəlxalq dəstəyə, eləcə də minaya qarşı fəaliyyət üzrə milli potensialın gücləndirilməsinə təcili ehtiyac olduğunu vurğulayır", - o deyib.
During the #UNGA81 #FirstCommittee General Debate, #Azerbaijan reaffirmed its firm commitment to the full and faithful implementation arms control, non-proliferation and disarmament obligations. Particular attention was drawn to the enduring humanitarian consequences of the #landmine threat in Azerbaijan. More than 400 Azerbaijani citizens, including women and children, have been killed or injured in mine incidents since 2020, while the total number of victims over the past three decades has exceeded 3,500. These figures underscore the urgent need for sustained international support for #mineclearance and #victimassistance, as well as for strengthening national mine-action capacities.— Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) October 14, 2026