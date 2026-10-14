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    В Узбекистане реорганизовано руководство приобретенного Азербайджаном банка

    Финансы
    • 14 октября, 2026
    • 21:35
    В Узбекистане реорганизовано руководство приобретенного Азербайджаном банка

    Реорганизовано руководство узбекистанского Davr Bank, контрольный пакет акций (51 %) которого принадлежит ОАО "Международному банку Азербайджана" (ABB).

    Как сообщает Report со ссылкой на узбекистанскую прессу, соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров Davr Bank.

    В частности, акционеры утвердили новое название - ABB Davr Bank, а также досрочно прекратили полномочия действующего Наблюдательного совета. Так, из Совета были выведены основатель Банка Лутфулла Убаев, а также Миркодир Мирзаятов, Атхам Алимов, Озода Абдуррахманова и Шавкат Гиясов; вместо них избраны заместители председателя Правления ABB Талех Тахирли и Агшин Амиров, а также в качестве независимых членов - Шафаг Гасанова, Саид Абдунабиев и Фарход Розиев. После этого Л. Убаев будет участвовать в заседаниях Совета в качестве наблюдателя без права голоса. До перехода банка под контроль ABB он владел 46,9% акций, в настоящее время его доля составляет 25,5%.

    Кроме того, на собрании акционеров были отстранены от должности заместитель председателя Правления банка Равшан Тожиев и исполняющий обязанности заместителя председателя Алишер Гурбанов. Вместо них назначены генеральный директор ABB Айнур Сулейманлы и советник председателя Правления Хейбат Гадиров. Правление возглавит Абдумажид Самадов. В состав Правления также входят Самаржон Назаров и директор департамента управления рисками Банка Надир Халилов.

    Международный банк Азербайджана (ABB)
    Azərbaycanın Özbəkistanda aldığı bankın rəhbərliyi yenidən formalaşdırılıb
    Davr Bank renamed ABB Davr Bank as management is restructured
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