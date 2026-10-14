Reuters: Вблизи Ормузского пролива после попадания снаряда затонул сухогруз
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 21:46
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Сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды затонул вблизи Ормузского пролива после попадания в него снаряда.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Международной морской организации (ИМО) ООН.
Сухогруз был поражен 23 сентября. Оператором судна, указывало агентство, является эмиратская компания Peonies Shipmanagement FZE.
Ранее сегодня стало известно, что в Ормузском проливе после подрыва на морской мине затонул контейнеровоз, на борту которого находилось 2,5 тыс. контейнеров.
"Reuters": Hörmüz boğazı yaxınlığında vurulan yük gəmisi batıb
Two ships sink near Strait of Hormuz after projectile strikes
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