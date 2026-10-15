Протестующие в Албании разгромили здания госструктур в Тиране - Обновлено

Организованная студентами в Тиране акция протеста, к которой присоединились и другие граждане, завершилась масштабным насилием.

Как сообщает балканское бюро Report, демонстранты громили здания государственных учреждений, бизнес-объекты и подожгли другие строения.

Начавшаяся в утренние часы акция протеста продолжалась в течение всего дня. В ходе протеста был нанесен серьезный ущерб государственной и частной собственности. Напав на здания Минобразования и бизнес-объекты, расположенные вдоль улицы Дуррес, демонстранты двинулись в сторону Бульвара мучеников нации. На маршруте, соединяющем центр Тираны с офисом премьер-министра, протестующие разбивали камеры видеонаблюдения, светофоры и рекламные щиты.

Затем демонстранты атаковали здания государственных учреждений, включая Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство экономики и инноваций, а также Банк Албании. Протестующие также попытались забросать офис премьер-министра петардами и коктейлями Молотова. Однако полиция их остановила. По мере нарастания напряженности сотрудники полиции вмешались для разгона толпы, применив слезоточивый газ и водометы. Государственная полиция Албании сообщила, что в ходе акции протеста в Тиране пострадали 14 сотрудников полиции, задержаны 35 человек.

Протестующие также разгромили бизнес-объекты, расположенные в Башнях-близнецах, нанеся ущерб нескольким из них. Другая группа, взломав дверь здания Президиума парламента, проникла внутрь, запускала петарды и зажигала факелы. В результате в здании возник пожар.

По имеющимся данным, еще одна группа молодых протестующих двинулась в сторону улицы Эльбасан, поджигая мусорные контейнеры и повреждая светофоры и металлические ограждения вдоль реки Лана. Это привело к проблемам с движением автомобилей. Полиция вмешалась и задержала нескольких протестующих.

Министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа заявил, что насилие и повреждение имущества во время акции протеста в Тиране наносят ущерб международной репутации страны и посылу стабильности на пути к членству в Европейском союзе: "Албания сделала важные шаги на пути продвижения к Европейскому союзу, завоевала больше доверия и уважения на международном уровне, сформировала имидж стабильной, безопасной, гостеприимной и все более привлекательной страны.

Именно поэтому сцены насилия, повреждение имущества, нападение на государственные учреждения или дипломатические представительства вызывают разочарование и неприемлемы. Они не представляют ни сегодняшнюю Албанию, ни родину, которую мы стремимся построить завтра. Наш международный имидж формировался годами и десятилетиями благодаря огромным усилиям.

Отметим, что в рамках акции протестующие требуют улучшения условий обучения в университетах, снижения расходов на высшее образование, оказания большей финансовой поддержки студентам и улучшения возможностей трудоустройства после окончания учёбы. Они также выдвигают политические требования, в первую очередь призывая к отставке правительства.

14 октября, 21:27

В Тиране протестующие студенты подожгли здание Министерства образования Албании, когда беспорядки переросли в столкновения с полицией.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Politico.

Инцидент произошел, когда сотни студентов вышли на акцию протеста у здания министерства образования в центре Тираны. Протестующие требуют решения проблем с завышенной стоимостью обучения, нехваткой финансирования и массовой безработицей среди молодежи.

По данным издания, на первом этаже министерства образования вспыхнул пожар. Демонстранты забрасывали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

У офиса премьер-министра протестующие использовали коктейли Молотова. Полиция Албании заявила, что в ходе беспорядков пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов и одна женщина-журналист. Задержаны 23 участника акции.

Представители полиции утверждают, что протестующие применяли против стражей порядка бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни, а также повредили внешнее ограждение и пытались проникнуть во внутренний двор министерства.