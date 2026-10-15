Протестующие в Албании разгромили здания госструктур в Тиране - Обновлено
- 15 октября, 2026
- 04:22
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Организованная студентами в Тиране акция протеста, к которой присоединились и другие граждане, завершилась масштабным насилием.
Как сообщает балканское бюро Report, демонстранты громили здания государственных учреждений, бизнес-объекты и подожгли другие строения.
Затем демонстранты атаковали здания государственных учреждений, включая Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство экономики и инноваций, а также Банк Албании. Протестующие также попытались забросать офис премьер-министра петардами и коктейлями Молотова. Однако полиция их остановила. По мере нарастания напряженности сотрудники полиции вмешались для разгона толпы, применив слезоточивый газ и водометы. Государственная полиция Албании сообщила, что в ходе акции протеста в Тиране пострадали 14 сотрудников полиции, задержаны 35 человек.
Протестующие также разгромили бизнес-объекты, расположенные в Башнях-близнецах, нанеся ущерб нескольким из них. Другая группа, взломав дверь здания Президиума парламента, проникла внутрь, запускала петарды и зажигала факелы. В результате в здании возник пожар.
Министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа заявил, что насилие и повреждение имущества во время акции протеста в Тиране наносят ущерб международной репутации страны и посылу стабильности на пути к членству в Европейском союзе: "Албания сделала важные шаги на пути продвижения к Европейскому союзу, завоевала больше доверия и уважения на международном уровне, сформировала имидж стабильной, безопасной, гостеприимной и все более привлекательной страны.
Именно поэтому сцены насилия, повреждение имущества, нападение на государственные учреждения или дипломатические представительства вызывают разочарование и неприемлемы. Они не представляют ни сегодняшнюю Албанию, ни родину, которую мы стремимся построить завтра. Наш международный имидж формировался годами и десятилетиями благодаря огромным усилиям.
Отметим, что в рамках акции протестующие требуют улучшения условий обучения в университетах, снижения расходов на высшее образование, оказания большей финансовой поддержки студентам и улучшения возможностей трудоустройства после окончания учёбы. Они также выдвигают политические требования, в первую очередь призывая к отставке правительства.
В Тиране протестующие студенты подожгли здание Министерства образования Албании, когда беспорядки переросли в столкновения с полицией.
Как передает Report, об этом сообщает местное издание Politico.
Инцидент произошел, когда сотни студентов вышли на акцию протеста у здания министерства образования в центре Тираны. Протестующие требуют решения проблем с завышенной стоимостью обучения, нехваткой финансирования и массовой безработицей среди молодежи.
По данным издания, на первом этаже министерства образования вспыхнул пожар. Демонстранты забрасывали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.
У офиса премьер-министра протестующие использовали коктейли Молотова. Полиция Албании заявила, что в ходе беспорядков пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов и одна женщина-журналист. Задержаны 23 участника акции.
Представители полиции утверждают, что протестующие применяли против стражей порядка бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни, а также повредили внешнее ограждение и пытались проникнуть во внутренний двор министерства.