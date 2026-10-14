Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Узбекистана - Обновлено
- 14 октября, 2026
- 21:59
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 октября встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Как сообщает Report, глава нашего государства отметил успешное развитие связей между двумя странами и с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Узбекистан в августе этого года.
Были обсуждены возможности дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества двух стран в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита.
Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что развитие и прогресс нашей страны радуют братский узбекский народ.
Президент Узбекистана поздравил главу нашего государства с успешным председательством Азербайджана в СВМДА и проведением Саммита этой организации, отметил, что все это оценивается как показатель авторитета нашей страны.
В ходе беседы с удовлетворением были отмечены продуктивные отношения во всех областях, подчеркнут рост товарооборота с начала года.
Была констатирована успешная реализация проектов в области энергетики, взаимных инвестиций, строительства, транспорта и логистики, легкой промышленности, геологии, туризма и других направлениях, указана важность культурного и гуманитарного обмена.
Главы государств провели обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.
14 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.