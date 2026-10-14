Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Узбекистана - Обновлено

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 октября встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает Report, глава нашего государства отметил успешное развитие связей между двумя странами и с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Узбекистан в августе этого года.

Были обсуждены возможности дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества двух стран в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита.

Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что развитие и прогресс нашей страны радуют братский узбекский народ.

Президент Узбекистана поздравил главу нашего государства с успешным председательством Азербайджана в СВМДА и проведением Саммита этой организации, отметил, что все это оценивается как показатель авторитета нашей страны.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены продуктивные отношения во всех областях, подчеркнут рост товарооборота с начала года.

Была констатирована успешная реализация проектов в области энергетики, взаимных инвестиций, строительства, транспорта и логистики, легкой промышленности, геологии, туризма и других направлениях, указана важность культурного и гуманитарного обмена.

Главы государств провели обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.

20:57

14 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.