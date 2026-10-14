Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Узбекистана - Обновлено

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 21:59
    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Узбекистана - Обновлено

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 октября встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

    Как сообщает Report, глава нашего государства отметил успешное развитие связей между двумя странами и с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Узбекистан в августе этого года.

    Были обсуждены возможности дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества двух стран в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита.

    Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что развитие и прогресс нашей страны радуют братский узбекский народ.

    Президент Узбекистана поздравил главу нашего государства с успешным председательством Азербайджана в СВМДА и проведением Саммита этой организации, отметил, что все это оценивается как показатель авторитета нашей страны.

    В ходе беседы с удовлетворением были отмечены продуктивные отношения во всех областях, подчеркнут рост товарооборота с начала года.

    Была констатирована успешная реализация проектов в области энергетики, взаимных инвестиций, строительства, транспорта и логистики, легкой промышленности, геологии, туризма и других направлениях, указана важность культурного и гуманитарного обмена.

    Главы государств провели обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.

    14 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Узбекистана - Обновлено
    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Узбекистана - Обновлено
    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Узбекистана - Обновлено

    Ильхам Алиев Шавкат Мирзиёев
    Фото
    İlham Əliyev Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb - yenilənib
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    President Ilham Aliyev met with President of Uzbekistan - UPDATED
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