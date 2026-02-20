İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı 10 % artıb

    İKT
    • 20 fevral, 2026
    • 17:32
    Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı 10 % artıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 204,2 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % çoxdur.

    2026-cı ilin yanvar ayında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 2,2 % təşkil edib.

    Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 9,1 milyard manatlıq və yaxud illik müqayisədə 1,7 % çox ÜDM istehsal olunub.

    Dövlət Statistika Komitəsi İKT məhsul istehsalı
    В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%

    Son xəbərlər

    18:13

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    18:10

    Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    18:06

    Frenk Pallone Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidentinə qarşı təxribat cəhdinin sponsorlarındandır - RƏY

    Xarici siyasət
    18:05

    Əraqçi: İran və ABŞ tez razılaşmada maraqlıdır, heç bir son müddət yoxdur

    Region
    18:05

    2025-ci ildə MOL-un Azərbaycanda kapital xərcləri 123 milyon dolları ötüb

    Energetika
    18:05

    WUF13-də üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    18:01
    Foto

    Göygöldə 10 şagirdin zəhərlənməsinə səbəb olan müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Sağlamlıq
    17:58

    Sabah Ordubadın səkkiz kəndində işıq olmayacaq

    Energetika
    17:49

    Aİ rəsmisi: Hərbi gərginlik İranın nüvə problemini həll edə bilməz

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti