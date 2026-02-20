İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Zelenski: Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqların yeni raundu fevralda baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 20:17
    Zelenski: Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqların yeni raundu fevralda baş tuta bilər

    Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında üçtərəfli danışıqların daha bir raundu fevralda baş tuta bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski İsveçrədəki görüşlərdən sonra danışıqlar qrupunun işinin yekunlarını şərh edərkən sosial şəbəkədə bildirib.

    "Ümid edirik ki, artıq yaxın vaxtlarda, fevralda, danışıqların daha bir raundunu təşkil etmək mümkün olacaq və onun həqiqətən nəticəli olacağına inanırıq", - o yazıb.

    Zelenski Rusiya ilə danışıqların çətinliyini vurğulayıb. O, həmçinin bildirib ki, ABŞ nümayəndələri danışıqların konstruktiv xarakterini təmin etmək üçün mümkün olan hər şeyi edirlər və Ukrayna bu yanaşmanı tam dəstəkləyir.

    "Növbəti görüşdə Ukraynanın ən mürəkkəb suallara cavabları artıq hazırdır. Üçtərəfli formatda və ABŞ ilə növbəti görüş üçün danışıqlar komandamızın prioritetləri müəyyən edilib. Komandalar səviyyəsində hələlik tənzimlənməsi mümkün olmayan məsələlərin həlli məqsədilə liderlərin mümkün görüşünün hazırlanması üzrə də işi davam etdiririk. Məhz liderlərin görüşü formatı bir çox cəhətdən həlledici ola bilər və Ukrayna buna hazırdır", - Zelenski qeyd edib.

    Volodimir Zelenski ABŞ Ukrayna Rusiya
    Зеленский: Новый раунд переговоров Украины, США и РФ может состояться до конца февраля

    Son xəbərlər

    21:04

    Tramp Ali Məhkəmənin rüsumlarla bağlı qərarını "biabırçı" adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:01

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında final partiyaları oynanılıb

    Fərdi
    20:49

    İrəvanda təqribən 40 ünvanda genişmiqyaslı axtarışlar aparılır

    Region
    20:45

    İsrail ordusu Livanda HƏMAS-ın komanda mərkəzinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    20:45
    Foto

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo texnikaları imtahanı keçirilib

    Fərdi
    20:31

    Vaşinqtondakı insident Azərbaycan dövlətinin qətiyyətli mövqeyinə təsir edə bilməz - RƏY

    Daxili siyasət
    20:23

    Nazir müavini: Azərbaycan və Yaponiya "ağıllı şəhər" sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

    Xarici siyasət
    20:17

    Zelenski: Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqların yeni raundu fevralda baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    20:16

    Rəşad Sadıqov: "Turan Tovuz"un sıx və kompakt müdafiəsini yarmaq mümkün olmadı"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti