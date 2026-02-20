Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Зеленский: Новый раунд переговоров Украины, США и РФ может состояться в феврале

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 19:07
    Зеленский: Новый раунд переговоров Украины, США и РФ может состояться в феврале

    В ближайшее время, в феврале, может состояться еще один раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, комментируя итоги работы украинской переговорной группы после встреч в Швейцарии.

    "Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров, и что он может стать действительно результативным", - написал он.

    Зеленский подчеркнул сложность переговоров с российской стороной. Он также заявил, что представители США делают все возможное для обеспечения конструктивного характера переговоров, и Украина полностью поддерживает такой подход.

    "Украинские ответы на наиболее сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для нашей переговорной команды к следующей встрече в трехстороннем формате и с США определены. Продолжаем работу и для подготовки возможной встречи лидеров с целью решения тех вопросов, которые пока не удается урегулировать на уровне команд. Именно формат встречи лидеров во многом может стать решающим, и Украина к нему готова",- отметил Зеленский.

