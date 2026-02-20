İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Rəşad Sadıqov: "Turan Tovuz"un sıx və kompakt müdafiəsini yarmaq mümkün olmadı"

    Futbol

    • 20 fevral, 2026

    • 20 fevral, 2026
    Rəşad Sadıqov: Turan Tovuzun sıx və kompakt müdafiəsini yarmaq mümkün olmadı

    "Zirə" komandası "Turan Tovuz"la matçda rəqibinin sıx və kompakt müdafiəsini yara bilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı klubunun baş məşqçisi Rəşad Sadıqov oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XXI turunda məğlub olduqları matç barədə danışıb:

    "Oyuna çox uğursuz başladıq və qapımızda iki top gördük. Həmin anlarda komandada müəyyən çaşqınlıq hiss olunurdu. Birinci hissəni istədiyimiz kimi keçirə bilmədik və zəif təsir bağışladıq. İkinci yarıda isə tam fərqli mənzərə var idi. Rəqibin sıx və kompakt müdafiəsini yarmaq mümkün olmadı. Fasilədən sonra futbolçular əllərindən gələni etdilər, mübarizə apardılar. Lakin qarşılaşmanın əvvəlində yol verdiyimiz səhvləri sonradan aradan qaldırmaq mümkün olmadı".

    Qeyd edək ki, "Turan Tovuz" - "Zirə" oyunu bölgə təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

