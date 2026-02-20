Tramp martın 31-də Çinə səfər edəcək
Digər
- 20 fevral, 2026
- 20:10
ABŞ Prezidenti Donald Tramp martın 31-dən aprelin 2-dək Çində səfərdə olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin nümayəndəsinə istinadən "Reuters" məlumat yayıb.
Səfər zamanı Trampın Çin sədri Si Cinpinlə görüşü gözlənilir.
Mənbə qeyd edib ki, tərəflər tariflərin artımını dayandırmış olan ticarət barışığının uzadılması imkanını müzakirə edəcəklər.
Daha əvvəl fevralda Tramp Si Cinpinlə qarşılıqlı səfər planları barədə bildirmişdi. Onun sözlərinə görə, Çin lideri bu il ABŞ-yə səfər edəcək.
