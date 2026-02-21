İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Hadisə
    • 21 fevral, 2026
    • 13:29
    Ötən gün Azərbaycanda ⁠cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb

    Azərbaycanda fevralın 20-də ⁠cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 72, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması təmin olunub.

