Ötən gün Azərbaycanda cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 21 fevral, 2026
- 13:29
Azərbaycanda fevralın 20-də cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 72, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması təmin olunub.
