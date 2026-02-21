В Азербайджане за сутки задержаны 63 подозреваемых в совершении преступлений
Происшествия
- 21 февраля, 2026
- 14:00
В Азербайджане 20 февраля задержаны 63 человека, подозреваемые в совершении преступлений.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что минувшим днем раскрыто 72 преступления, зарегистрированных на территории страны, а также 5 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
Последние новости
14:29
Южная Корея продолжит выполнять обязательства по инвестициям в США, несмотря на новые пошлиныДругие страны
14:14
В Азербайджане пассажирские перевозки воздушным транспортом выросли на 5%Инфраструктура
14:00
В Азербайджане за сутки задержаны 63 подозреваемых в совершении преступленийПроисшествия
13:47
В России вертолет совершил жесткую посадкуДругие страны
13:42
Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 5%Бизнес
13:28
Гидротехнические сооружения в Нахчыване будут реконструированыИнфраструктура
13:13
В воскресенье в Азербайджане ожидаются кратковременные дождиЭкология
13:09
В Федерации бадминтона Азербайджана произведено новое назначениеИндивидуальные
12:58