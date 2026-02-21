В Азербайджане за сутки задержаны 63 подозреваемых в совершении преступлений

В Азербайджане 20 февраля задержаны 63 человека, подозреваемые в совершении преступлений.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что минувшим днем раскрыто 72 преступления, зарегистрированных на территории страны, а также 5 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.