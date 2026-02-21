Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане за сутки задержаны 63 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    • 21 февраля, 2026
    • 14:00
    В Азербайджане 20 февраля задержаны 63 человека, подозреваемые в совершении преступлений.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    Сообщается, что минувшим днем раскрыто 72 преступления, зарегистрированных на территории страны, а также 5 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

    Ötən gün Azərbaycanda ⁠cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb
