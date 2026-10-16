İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Albaniyada etirazçılar İqtisadiyyat Nazirliyinin binasına giriblər

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2026
    • 02:24
    Albaniyada etirazçılar İqtisadiyyat Nazirliyinin binasına giriblər

    Albaniyada hökumət əleyhinə etiraz aksiyasının iştirakçıları İqtisadiyyat Nazirliyinin binasına soxularaq xidməti otaqları darmadağın ediblər.

    "Report" "Albanian Daily News"ə istinadən xəbər verir ki, nümayişçilər binadan mebel və avadanlıqları çıxarmağa başlayıblar.

    Portalın məlumatına görə, iğtişaşlar zamanı ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının binasına da ziyan dəyib.

    Tiranada etirazlar oktyabrın 13-də Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında tələbələrin aksiyası ilə başlayıb və ertəsi gün də davam edib.

    Baş nazir Edi Ramanın istefasını tələb edən nümayişçilər hökumət başçısının iqamətgahına soxulmağa cəhd ediblər. Polisin müdaxiləsindən sonra onlar qruplara bölünərək paytaxtın mərkəzindəki dövlət qurumlarının binalarını dağıtmağa başlayıblar.

    İğtişaşlar nəticəsində parlamentin, Ədliyyə Nazirliyinin, dövlət arxivinin və digər qurumların binalarına ziyan dəyib.

    Müxalif Albaniya Demokratik Partiyasının sədri Sali Berişa etirazçılara dəstək verdiyini bəyan edib.

    Albaniya Etiraz aksiyaları
    Протестующие в Албании ворвались в здание Минэкономики и устроили погром
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:00
    Azərbaycan Premyer Liqasında VIII tura start verilir
    Futbol
    09:00
    Mətbuat Şurasının IX qurultayı keçirilir
    Media
    08:57
    Tramp amerikalı pilotların naməlum uçan obyektlərlə qarşılaşmalarından danışıb
    Digər ölkələr
    08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.10.2026)
    Maliyyə
    08:17
    Foto
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:00
    Yasamal və Xəzər rayonlarının bir hissəsində işıq olmayacaq
    Energetika
    07:47
    İnfantino mübahisəli investisiya təşəbbüsünə görə üzr istəyib
    Digər ölkələr
    07:38
    Foto
    Video
    Kürdəmirdə iki yük maşınının iştirakı ilə ağır qəza olub, bir nəfər ölüb
    Hadisə
    07:10
    ABŞ Prezidenti İranla münaqişənin tezliklə başa çatacağını bildirib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti