Протестующие в Албании ворвались в здание Минэкономики и устроили погром
- 16 октября, 2026
- 02:22
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Участники антиправительственных протестов в Албании ворвались в здание Министерства экономики и разгромили служебные помещения.
Как передает Report со ссылкой на Albanian Daily News, демонстранты также начали выносить из здания мебель и оборудование.
По данным портала, в ходе беспорядков повреждено и здание Центральной избирательной комиссии страны.
Протесты в Тиране начались 13 октября со студенческой акции у здания Министерства образования и продолжились на следующий день.
Демонстранты, требующие отставки премьер-министра Эди Рамы, попытались прорваться к резиденции главы правительства. После вмешательства полиции они разделились на группы и начали громить здания государственных учреждений в центре столицы.
В результате беспорядков пострадали здания парламента, Министерства юстиции, государственного архива и других ведомств.
Председатель оппозиционной Демократической партии Албании Сали Бериша заявил о поддержке протестующих.