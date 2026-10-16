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    Протестующие в Албании ворвались в здание Минэкономики и устроили погром

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 02:22
    Протестующие в Албании ворвались в здание Минэкономики и устроили погром

    Участники антиправительственных протестов в Албании ворвались в здание Министерства экономики и разгромили служебные помещения.

    Как передает Report со ссылкой на Albanian Daily News, демонстранты также начали выносить из здания мебель и оборудование.

    По данным портала, в ходе беспорядков повреждено и здание Центральной избирательной комиссии страны.

    Протесты в Тиране начались 13 октября со студенческой акции у здания Министерства образования и продолжились на следующий день.

    Демонстранты, требующие отставки премьер-министра Эди Рамы, попытались прорваться к резиденции главы правительства. После вмешательства полиции они разделились на группы и начали громить здания государственных учреждений в центре столицы.

    В результате беспорядков пострадали здания парламента, Министерства юстиции, государственного архива и других ведомств.

    Председатель оппозиционной Демократической партии Албании Сали Бериша заявил о поддержке протестующих.

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