Протестующие в Албании ворвались в здание Минэкономики и устроили погром

Участники антиправительственных протестов в Албании ворвались в здание Министерства экономики и разгромили служебные помещения.

Как передает Report со ссылкой на Albanian Daily News, демонстранты также начали выносить из здания мебель и оборудование.

По данным портала, в ходе беспорядков повреждено и здание Центральной избирательной комиссии страны.

Протесты в Тиране начались 13 октября со студенческой акции у здания Министерства образования и продолжились на следующий день.

Демонстранты, требующие отставки премьер-министра Эди Рамы, попытались прорваться к резиденции главы правительства. После вмешательства полиции они разделились на группы и начали громить здания государственных учреждений в центре столицы.

В результате беспорядков пострадали здания парламента, Министерства юстиции, государственного архива и других ведомств.

Председатель оппозиционной Демократической партии Албании Сали Бериша заявил о поддержке протестующих.