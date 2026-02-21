İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Ötən ay Azərbaycanda istehsal olunmuş karbamidin həcmi açıqlanıb

    İqtisadiyyat
    • 21 fevral, 2026
    • 13:56
    Ötən ay Azərbaycanda istehsal olunmuş karbamidin həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda 42,9 min ton həcmində karbamid istehsal olunub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 29,9 % azdır.

    Bu ilin fevralın 1-nə 43 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.

    Xatırladaq ki, karbamid (azot gübrəsi) Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisindəki "SOCAR Karbamid" zavodunda istehsal edilir. Zavod 2019-cu il yanvarın 16-da istifadəyə verilib, il ərzində 435 milyon kubmetr təbii qazdan xammal kimi istifadə etməklə 650-660 min ton karbamid istehsal etmək gücündədir. İstehsal həcminin 70 %-i ixrac üçün nəzərdə tutulub.

