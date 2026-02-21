Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане в январе 2026 года произведено более 42 тыс. тонн карбамида

    Экономика
    • 21 февраля, 2026
    • 14:46
    В Азербайджане в январе 2026 года произведено более 42 тыс. тонн карбамида

    В Азербайджане в январе 2026 года произведено 42,9 тыс. тонн карбамида.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 29,9% меньше, чем в январе 2025 года.

    Остаток готовой продукции на 1 февраля этого года составил 43 тыс. тонн.

    Напомним, что карбамид (азотное удобрение) производится на заводе SOCAR Karbamid, расположенном на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие было введено в эксплуатацию 16 января 2019 года и имеет производственную мощность 650-660 тыс. тонн карбамида в год, используя в качестве сырья 435 млн кубометров природного газа. 70% объема производства предназначено для экспорта.

    карбамид завод SOCAR Karbamid производство Азербайджан
    Ötən ay Azərbaycanda istehsal olunmuş karbamidin həcmi açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    15:21

    Украина ввела санкции в отношении 225 капитанов теневого флота и 44 российских компаний

    Другие страны
    15:04

    В Азербайджане в январе число пользователей метро сократилось на 2,2%

    Инфраструктура
    15:02

    Сийярто: В Брюсселе хотят смены власти в Венгрии для продвижения своих интересов

    Другие страны
    14:55

    США перебросили в Саудовскую Аравию в общей сложности шесть "летающих радаров"

    Другие страны
    14:46

    В Азербайджане в январе 2026 года произведено более 42 тыс. тонн карбамида

    Экономика
    14:29

    Южная Корея продолжит выполнять обязательства по инвестициям в США, несмотря на новые пошлины

    Другие страны
    14:14

    В Азербайджане пассажирские перевозки воздушным транспортом выросли на 5%

    Инфраструктура
    14:00

    В Азербайджане за сутки задержаны 63 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    13:47

    В России вертолет совершил жесткую посадку

    Другие страны
    Лента новостей