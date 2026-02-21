В Азербайджане в январе 2026 года произведено более 42 тыс. тонн карбамида
Экономика
- 21 февраля, 2026
- 14:46
В Азербайджане в январе 2026 года произведено 42,9 тыс. тонн карбамида.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 29,9% меньше, чем в январе 2025 года.
Остаток готовой продукции на 1 февраля этого года составил 43 тыс. тонн.
Напомним, что карбамид (азотное удобрение) производится на заводе SOCAR Karbamid, расположенном на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие было введено в эксплуатацию 16 января 2019 года и имеет производственную мощность 650-660 тыс. тонн карбамида в год, используя в качестве сырья 435 млн кубометров природного газа. 70% объема производства предназначено для экспорта.
