В Азербайджане в январе 2026 года произведено более 42 тыс. тонн карбамида

В Азербайджане в январе 2026 года произведено 42,9 тыс. тонн карбамида.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 29,9% меньше, чем в январе 2025 года.

Остаток готовой продукции на 1 февраля этого года составил 43 тыс. тонн.

Напомним, что карбамид (азотное удобрение) производится на заводе SOCAR Karbamid, расположенном на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие было введено в эксплуатацию 16 января 2019 года и имеет производственную мощность 650-660 тыс. тонн карбамида в год, используя в качестве сырья 435 млн кубометров природного газа. 70% объема производства предназначено для экспорта.