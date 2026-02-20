Трамп отправится в Китай 31 марта
Другие страны
- 20 февраля, 2026
- 19:53
Президент США Дональд Трамп будет находиться с визитом в Китае с 31 марта по 2 апреля.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
В ходе визита ожидается встреча Трампа с председателем Китая Си Цзиньпинем.
Источник отметил, что стороны будут обсуждать возможность продления торгового перемирия, приостановившего эскалацию тарифов.
Ранее в феврале Трамп заявил и планах обменяться визитами с Си Цзиньпином. По словам президента США, китайский лидер приедет в США в этом году.
