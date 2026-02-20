Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Трамп отправится в Китай 31 марта

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 19:53
    Трамп отправится в Китай 31 марта

    Президент США Дональд Трамп будет находиться с визитом в Китае с 31 марта по 2 апреля.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    В ходе визита ожидается встреча Трампа с председателем Китая Си Цзиньпинем.

    Источник отметил, что стороны будут обсуждать возможность продления торгового перемирия, приостановившего эскалацию тарифов.

    Ранее в феврале Трамп заявил и планах обменяться визитами с Си Цзиньпином. По словам президента США, китайский лидер приедет в США в этом году.

    Лента новостей