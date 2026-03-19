    • 19 марта, 2026
    • 01:28
    КСИР сообщил об ударе по базе США в Ираке

    Иран нанес ракетный удар по военной базе США и штаб-квартире группировок в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

    "База американских войск в провинции Сулеймания и штаб-квартира антиправительственных сил в провинции Сулеймания были подвергнуты ракетным ударам ракетных подразделений сухопутных войск Корпуса стражей", - приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    01:28

    КСИР сообщил об ударе по базе США в Ираке

    Другие страны
    01:09

    В результате атаки дрона по медресе в Чаде погибли не менее 16 человек

    Другие страны
    00:54

    Каллас: ЕС осуждает казнь гражданина Швеции в Иране

    Другие страны
    00:30

    Израиль ударил по судам ВМС Ирана в Каспийском море

    Другие страны
    00:11

    СМИ: Иран нанес ракетный удар по заводу по производству СПГ в Бахрейне

    В регионе
    00:00

    Прошло 32 года со дня теракта на станции метро "20 Января" в Баку

    Происшествия
    23:58
    Фото

    В Музее каменной летописи открылась инклюзивная художественная выставка "Вне рамок"

    Внутренняя политика
    23:55

    МИД Катара резко осудил иранские удары по промышленному центру в Рас-Лаффане

    Другие страны
    23:41

    В Эр-Рияде состоялась встреча Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана

    Внешняя политика
    Лента новостей