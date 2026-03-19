КСИР сообщил об ударе по базе США в Ираке

Иран нанес ракетный удар по военной базе США и штаб-квартире группировок в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

"База американских войск в провинции Сулеймания и штаб-квартира антиправительственных сил в провинции Сулеймания были подвергнуты ракетным ударам ракетных подразделений сухопутных войск Корпуса стражей", - приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.