Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана выросли более чем на 57%

В информационно-коммуникационный сектор Азербайджана в январе-сентябре текущего года было вложено 376,5 млн манатов инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 57,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Доля инвестиций, вложенных в данный сектор, в общем объеме капиталовложений в экономику страны составила 2,6%.

В 2025 году объем инвестиций в сектор составил 373,6 миллиона манатов, что на 46,7% меньше по сравнению с 2024 годом.