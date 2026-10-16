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    Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана выросли более чем на 57%

    ИКТ
    • 16 октября, 2026
    • 14:01
    Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана выросли более чем на 57%

    В информационно-коммуникационный сектор Азербайджана в январе-сентябре текущего года было вложено 376,5 млн манатов инвестиций.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 57,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Доля инвестиций, вложенных в данный сектор, в общем объеме капиталовложений в экономику страны составила 2,6%.

    В 2025 году объем инвестиций в сектор составил 373,6 миллиона манатов, что на 46,7% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
    Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 57 %-dən çox artıb
    Investment in Azerbaijan's ICT sector up over 57%
    44 - Tezliklə
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