Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана выросли более чем на 57%
ИКТ
- 16 октября, 2026
- 14:01
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В информационно-коммуникационный сектор Азербайджана в январе-сентябре текущего года было вложено 376,5 млн манатов инвестиций.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 57,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Доля инвестиций, вложенных в данный сектор, в общем объеме капиталовложений в экономику страны составила 2,6%.
В 2025 году объем инвестиций в сектор составил 373,6 миллиона манатов, что на 46,7% меньше по сравнению с 2024 годом.
Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 57 %-dən çox artıb
Investment in Azerbaijan's ICT sector up over 57%
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