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    Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 57 %-dən çox artıb

    İKT
    • 16 oktyabr, 2026
    • 13:32
    Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 57 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 376,5 milyon manat investisiya qoyulub.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 57,3 % çoxdur.

    Bu sektora yatırılan investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına kapital qoyuluşunda payı 2,6 % təşkil edib.

    2025-ci ildə sektora investisiya qoyuluşu 373,6 milyon manat olub. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 46,7 % azdır.

    İKT sektoruna investisiya Dövlət Statistika Komitəsi
    Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана выросли более чем на 57%
    Investment in Azerbaijan's ICT sector up over 57%
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