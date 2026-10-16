В разминировании освобожденных территорий задействованы современные технологии

В ходе деятельности по разминированию на освобожденных используются самые современные технологии.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом было говорилось в ходе медиатура, организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в Агдамский район.

Отмечается, что специальная воинская часть Службы спасения особого риска МЧС в интенсивном режиме продолжает операции по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Так, благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева личный состав, привлеченный к операциям по разминированию, оснащен самой современной техникой и оборудованием, в том числе современными дистанционно управляемыми роботами-миноискателями марки "GCS-200".

Кроме того, в операциях по разминированию также используются специально обученные собаки.