Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В разминировании освобожденных территорий задействованы современные технологии

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 14:16
    В разминировании освобожденных территорий задействованы современные технологии

    В ходе деятельности по разминированию на освобожденных используются самые современные технологии.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом было говорилось в ходе медиатура, организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в Агдамский район.

    Отмечается, что специальная воинская часть Службы спасения особого риска МЧС в интенсивном режиме продолжает операции по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

    Так, благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева личный состав, привлеченный к операциям по разминированию, оснащен самой современной техникой и оборудованием, в том числе современными дистанционно управляемыми роботами-миноискателями марки "GCS-200".

    Кроме того, в операциях по разминированию также используются специально обученные собаки.

    В разминировании освобожденных территорий задействованы современные технологии
    В разминировании освобожденных территорий задействованы современные технологии
    В разминировании освобожденных территорий задействованы современные технологии
    В разминировании освобожденных территорий задействованы современные технологии

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Операции по разминированию
    Фото
    Azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətində ən müasir texnikalardan istifadə olunur
    Фото
    Modern equipment used in clearing Azerbaijan's liberated territories of mines
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