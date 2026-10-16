В разминировании освобожденных территорий задействованы современные технологии
- 16 октября, 2026
- 14:16
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В ходе деятельности по разминированию на освобожденных используются самые современные технологии.
Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом было говорилось в ходе медиатура, организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в Агдамский район.
Отмечается, что специальная воинская часть Службы спасения особого риска МЧС в интенсивном режиме продолжает операции по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Так, благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева личный состав, привлеченный к операциям по разминированию, оснащен самой современной техникой и оборудованием, в том числе современными дистанционно управляемыми роботами-миноискателями марки "GCS-200".
Кроме того, в операциях по разминированию также используются специально обученные собаки.