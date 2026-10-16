Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Сарыбай: Председательство Азербайджана позволит СВМДА укрепить безопасность в Азии

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 14:09
    Сарыбай: Председательство Азербайджана позволит СВМДА укрепить безопасность в Азии

    Председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) позволит организации добиться более значимых результатов в укреплении безопасности в регионе и за его пределами.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    "Обменялись мнениями о том, как воплотить новые инициативы лидеров в конкретные проекты сотрудничества.

    Уверен, что под председательством Азербайджана СВМДА сможет добиться более значимых результатов в укреплении безопасности в Азии и за ее пределами", - написал он.

    Напомним, в Баку 15 октября состоялся 7-й саммит СВМДА с участием более 50 делегаций. По итогам саммита председательство Азербайджана в организации продлено еще на два года.

    Кайрат Сарыбай Джейхун Байрамов Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-ə Asiyada təhlükəsizliyi gücləndirməyə imkan verəcək
    Sarybay: Azerbaijan's CICA chairmanship will help strengthen security in Asia
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