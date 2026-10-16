Сарыбай: Председательство Азербайджана позволит СВМДА укрепить безопасность в Азии
- 16 октября, 2026
- 14:09
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Председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) позволит организации добиться более значимых результатов в укреплении безопасности в регионе и за его пределами.
Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
"Обменялись мнениями о том, как воплотить новые инициативы лидеров в конкретные проекты сотрудничества.
Уверен, что под председательством Азербайджана СВМДА сможет добиться более значимых результатов в укреплении безопасности в Азии и за ее пределами", - написал он.
Напомним, в Баку 15 октября состоялся 7-й саммит СВМДА с участием более 50 делегаций. По итогам саммита председательство Азербайджана в организации продлено еще на два года.
Delighted to meet w/ FM @Bayramov_Jeyhun 🇦🇿 to wrap up 7th #CICA_Summit Exchanged views on translating Leaders’ new initiatives into practical cooperation projects Confident, under #AzChairmanship #CICA is well-positioned to achieve greater impact on security in #Asia & beyond https://t.co/8eecAhHh0g— Kairat Sarybay (@KairatSarybay) October 16, 2026