İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-ə Asiyada təhlükəsizliyi gücləndirməyə imkan verəcək

    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 14:27
    Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-ə Asiyada təhlükəsizliyi gücləndirməyə imkan verəcək

    Azərbaycanın Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə (AQEM) sədrliyi təşkilata regionda və onun xaricində təhlükəsizliyin gücləndirilməsində daha əhəmiyyətli nəticələr əldə etməyə imkan verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AQEM-in Baş katibi Kayrat Sarıbay Bakıda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşün yekunlarına dair "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Liderlərin yeni təşəbbüslərinin konkret əməkdaşlıq layihələrində necə reallaşdırılacağı barədə fikir mübadiləsi apardıq. Əminəm ki, Azərbaycanın sədrliyi altında AQEM Asiyada və onun xaricində təhlükəsizliyin gücləndirilməsində daha əhəmiyyətli nəticələr əldə edə biləcək", - o yazıb.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 15-də Bakıda 50-dən çox nümayəndə heyətinin iştirakı ilə AQEM-in VII Zirvə Görüşü keçirilib. Görüşün yekunlarına əsasən, Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi daha iki il müddətinə uzadılıb.

    Kayrat Sarıbay Ceyhun Bayramov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Сарыбай: Председательство Азербайджана позволит СВМДА укрепить безопасность в Азии
    Sarybay: Azerbaijan's CICA chairmanship will help strengthen security in Asia
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