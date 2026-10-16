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    Бочоришвили: Грузия заинтересована стать действующим председателем ОБСЕ

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 13:58
    Бочоришвили: Грузия заинтересована стать действующим председателем ОБСЕ

    Грузия подала заявку на то, чтобы стать действующим председателем ОБСЕ в 2027 году.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швейцарии и действующим председателем ОБСЕ Игнацио Кассисом в Тбилиси.

    "С одной стороны, это может быть амбициозной заявкой со стороны Грузии, с другой стороны, Грузия является государством-участником ОБСЕ на протяжении десятилетий, но никогда не имела возможности внести свой вклад в работу этой важной организации в этом качестве", – заявила она.

    Бочоришвили, Грузия имеет важное значение для председательства в организации, учитывая все вызовы, стоящие перед страной, а также все возможности, которыми она обладает в регионе. Грузия будет конструктивно вовлечена в этот процесс, чтобы внести свой вклад в дальнейшее укрепление организации как страна-участница.

    "Именно это побудило нас подать заявку, и мы хотим внести свой вклад в развитие и работу этой организации, которая основана на диалоге и консенсусе. Это непросто, особенно в нынешних условиях, когда мы видим сегодня в мире больше разногласий, чем единства. У нас есть время, чтобы поработать со всеми и найти именно те возможности, которые позволят достичь определенного соглашения, консенсуса относительно будущего председательства в ОБСЕ", - сказала глава МИД Грузии.

    Игнацио Кассис Мака Бочоришвили Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Грузия
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