Юмаклы: Ускорение нормализации армяно-турецких отношений выгодно региону
В регионе
- 16 октября, 2026
- 14:15
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Турция считает, что ускорение процесса нормализации отношений между Анкарой и Турцией создаст серьезные выгоды для всего региона.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом в Ереване, на полях COP17, журналистам заявил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
"Этот процесс создаст серьезные выгоды для обеих стран и региона в целом", – заявил турецкий министр.
По его словам, на форуме состоялись "очень хорошие встречи", которые "направят позитивные сигналы разным странам".
Отметим, что Юмаклы возглавляет турецкую делегацию на форуме в Ереване.
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