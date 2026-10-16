Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Юмаклы: Ускорение нормализации армяно-турецких отношений выгодно региону

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 14:15
    Юмаклы: Ускорение нормализации армяно-турецких отношений выгодно региону

    Турция считает, что ускорение процесса нормализации отношений между Анкарой и Турцией создаст серьезные выгоды для всего региона.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом в Ереване, на полях COP17, журналистам заявил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

    "Этот процесс создаст серьезные выгоды для обеих стран и региона в целом", – заявил турецкий министр.

    По его словам, на форуме состоялись "очень хорошие встречи", которые "направят позитивные сигналы разным странам".

    Отметим, что Юмаклы возглавляет турецкую делегацию на форуме в Ереване.

    Ибрагим Юмаклы Нормализация отношений между Турцией и Арменией
    İbrahim Yumaklı: Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması regionun xeyrinə olacaq
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    15:48
    Фото
    Главы МИД Азербайджана и Шри-Ланки обсудили усиление политического диалога
    Внешняя политика
    15:48
    Фото
    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образования
    Армия
    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    Лента новостей