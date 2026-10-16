Юмаклы: Ускорение нормализации армяно-турецких отношений выгодно региону

Турция считает, что ускорение процесса нормализации отношений между Анкарой и Турцией создаст серьезные выгоды для всего региона.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом в Ереване, на полях COP17, журналистам заявил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

"Этот процесс создаст серьезные выгоды для обеих стран и региона в целом", – заявил турецкий министр.

По его словам, на форуме состоялись "очень хорошие встречи", которые "направят позитивные сигналы разным странам".

Отметим, что Юмаклы возглавляет турецкую делегацию на форуме в Ереване.