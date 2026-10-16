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    İbrahim Yumaklı: Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması regionun xeyrinə olacaq

    Region
    • 16 oktyabr, 2026
    • 14:26
    İbrahim Yumaklı: Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması regionun xeyrinə olacaq

    Ankara və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması prosesinin sürətləndirilməsi bütün region üçün ciddi faydalar yaradacaq.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə İrəvanda, COP17 çərçivəsində jurnalistlərə Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşəçilik naziri İbrahim Yumaklı bildirib.

    "Bu proses hər iki ölkə və bütövlükdə region üçün ciddi faydalar yaradacaq", – türkiyəli nazir deyib.

    Onun sözlərinə görə, forumda çox yaxşı görüşlər keçirilib, bunlar da müxtəlif ölkələrə müsbət siqnallar göndərəcək.

    Qeyd edək ki, Yumaklı İrəvanda keçirilən forumda Türkiyə nümayəndə heyətinə rəhbərlik edir.

    İbrahim Yumaklı Ermənistan-Türkiyə münasibətləri
    Юмаклы: Ускорение нормализации армяно-турецких отношений выгодно региону
    MiniBoss
    MiniBoss

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